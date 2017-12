PlayStation Plus: annunciati i giochi gratis di Gennaio 2018

Dopo gli eloquenti indizi emersi nei giorni scorsi,ha ufficialmente annunciati i giochi che gli abbonati al serviziopotranno scaricare gratuitamente a partire da gennaio 2018.

Per quanto riguarda la line-up PlayStation 4, troviamo la conferma della presenza di Deus Ex: Mankind Divided, ultimo capitolo della serie sviluppata da Eidos Montreal, e Batman: The Telltale Series, esperienza narrativa che ha già visto in Batman: The Enemy Within una sua prosecuzione. Offerta speciale anche per gli utenti PlayStation VR, che potranno procedere al download gratuito di StarBlood Arena.

Passando a PlayStation Vita, abbiamo invece gli arrivi di Psycho-Pass: Mandatory Happines e Uncanny Valley (per quest'ultimo disponibile il cross-buy con PS4).

L'offerta si conclude con Sacred 3 e Book of Unwritten Tales 2 per PlayStation 3.

In cima trovate un video di presentazione per ognuno dei giochi sopracitati. Soddisfatti della line-up proposta da Sony per il primo mese del 2018?