PlayStation Plus: finalmente annunciati i giochi gratis di gennaio 2023 per PS4 e PS5

Il 2023 di PlayStation Plus partirà alla grande. A cominciare da Stars Wars Jedi Fallen Order, a inizio mese gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare tre nuovi giochi gratis per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Stiamo parlando di Star Wars Jedi Fallen Order e Axiom Verge 2, entrambi in versione PS4 e PS5, nonché di Fallout 76 per PlayStation 4 (comunque compatibile con PS5).

Giochi PlayStation Plus gratis di gennaio 2023

Star Wars Jedi Fallen Order per PS4 e PS5

Axiom Verge 2 per PS4 e PS5

Fallout 76 per PS4 e PS5

Ambientato in una delle finestre temporali più suggestive e oscure per il franchise – negli anni che separano i racconti di Star Wars Episodio 3 e 4 – Star Wars Jedi Fallen Order ci chiama a vestire i panni di Cal, un padawan scampato al triste destino toccato a gran parte dell’ordine Jedi. Ferito nell’animo e disilluso, il giovane si unisce a due pirati spaziali intenzionati a opporsi all’Impero e intraprende un viaggio che lo porta a esplorare diversi pianeti custodi di grandi segreti. Assieme a una direzione artistica centrata e a una presentazione visiva d’impatto, il capostipite della serie offre un solido combat system che spinge a sfruttare con intelligenza i poteri della Forza, che il protagonista riesce ad ampliare sempre di più.

Fallout 76 di Bethesda un gioco di ruolo di stampo multiplayer che dal suo debutto ha fatto davvero molta strada. Forte di più di 13,5 milioni di giocatori totali, il titolo si è arricchito qualche tempo fa con l’espansione The Pitt, che permette agli appassionati di esplorare la versione post apocalittica di Pittsburgh già apprezzata in Fallout 3. In precedenza, con l’arrivo di Wastelanders, il mondo di gioco ha visto arrivare una vasta gamma di NPC, mentre Alba d’Acciaio ha introdotto una delle fazioni più amate dai fan del franchise: la Confraternita d’Acciaio.

Il terzo gioco invece è Axiom Verge 2, che per struttura del mondo e gameplay guarda al leggendario Super Metroid. Questo sequel espande ulteriormente l’universo di riferimento con nuovi personaggi e chiama a esplorare un mondo alternativo simile alla Terra, pieno delle rovine di un’antica civiltà e irto di pericoli.