PlayStation Plus: quando saranno annunciati i giochi gratis di maggio 2019?

Ci avviciniamo alla fine del mese e come da tradizione a breve Sony dovrebbe annunciare i giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2019: ma quando avverrà esattamente il reveal? Proviamo ad analizzare la situazione.

Difficilmente l'annuncio arriverà oggi, sebbene questo sia l'ultimo mercoledì del mese (tempistica tipica dell'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus) il 30 aprile cade di martedì e Sony dovrebbe quindi rendere disponibili i giochi di maggio in anticipo, ipotesi apparentemente poco probabile. Quasi certamente i nuovi giochi gratis PlayStation Plus saranno annunciati mercoledì 1 maggio e verranno resi disponibili per il download dal 7 maggio.

Al momento non ci sono conferme e niente vieta a Sony di annunciare i giochi nella giornata di oggi (mercoledì 24 aprile) anche se come detto questa ipotesi risulta poco verosimile e scarsamente compatibile con le tempistiche dei mesi scorsi.

Quali saranno i giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2019? Alcuni rumor suggeriscono Assassin's Creed Unity (gratis su Uplay per incentivare le donazioni a favore della ricostruzione di Notre Dame), Star Wars Battlefront 2 o magari Darkest Dungeon...