PlayStation Plus: annunciati i giochi gratis di marzo 2022 per PS4 e PS5

Come previsto, Sony ha annunciato oggi i giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022, il prossimo mese gli abbonati PlayStation Plus potranno mettere le mani su ben quattro nuovi giochi per PS4 e PS5 (e un gioco bonus), vediamo la lineup completa.

Rispetto al primo leak dei nuovi giochi PlayStation Plus di marzo, c'è qualche interessante novità, Team Sonic Racing viene confermato, così come ARK Survival Evolved, inoltre debuttano Ghost of Tsushima Legends e Ghostrunner.

PlayStation Plus giochi gratis marzo 2022

Ghostrunner (PS5)

Team Sonic Racing (PS4 compatibile con PS5)

Ghost of Tsushima Legends (PS4 e PS5)

ARK Survival Evolved (PS4 compatibile con PS5)

Ghostrunner, ARK Survival Evolved, Ghost of Tsushima Legends e Team Sonic Racing saranno disponibili dal primo marzo al cinque aprile mentre GTA Online debutterà il 15 marzo insieme a GTA V per PlayStation 5 e resterà scaricabile a costo zero dagli abbonati per tre mesi.

Una proposta piuttosto interessante quella di Sony che a marzo offre un gioco arcade stile Mario Kart, un frenetico action in prima persona, un gioco a base di dinosauri e l'espansione multiplayer di una delle esclusive PlayStation più apprezzate degli ultimi anni, oltre al comparto multigiocatore di Grand Theft Auto 5.

