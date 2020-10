PlayStation Plus: annunciati i giochi gratis di novembre, c'è anche un gioco PS5!

Come da tradizione per l’ultimo mercoledì del mese, Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis di novembre per gli abbonati PlayStation Plus, i quali potranno scaricare gratis tre diversi titoli, due per PlayStation 4 e uno per PlayStation 5, si parte dunque con il botto nel mese di debutto della nuova console.

Da martedì 3 novembre la lineup Instant Game Collection si arricchirà con La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra e Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto mentre dal 19 novembre sarà possibile scaricare anche Bugsnax, uno dei giochi di lancio di PlayStation 5.

PlayStation Plus Novembre 2020

Bugsnax PS5

La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra

Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto

La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra è il sequel de La Terra di Mezzo L’Ombra di Mordor mentre Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto è l’edizione definitiva del titolo omonimo che include il gioco completo e ben quattro DLC per vivere l’esperienza completa di Hollow Knight.



Infine, Bugsnax (sviluppato dagli autori di Octodad Dadliest Catch) è una produzione ben conosciuta dalla community PlayStation essendo già stato mostrato più volte durante gli State of Play estivi. Non si tratta di un progetto AAA ma certamente è un inizio per quanto riguarda i giochi PS5 gratis per gli abbonati Plus, in attesa di Destruction All-Stars gratis a febbraio 2021.