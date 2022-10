PlayStation Plus: annunciati i nuovi giochi gratis di novembre per PS4 e PS5

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus di novembre per gli abbonati di livello Essentials, anche questo mese arrivano tre nuovi giochi per PS4 e PS5., siete pronti a scoprire quali sono le novità in arrivo per gli iscritti a PS Plus?

A novembre gli abbonati PlayStation Plus di livello Essentials, Premium ed Extra potranno scaricare NiOh 2 per PS4 e PS5, LEGO Harry Potter Collection per PS4 e Heavenly Bodies per PS4 e PS5, come già svelato dal leak dei giochi PlayStation Plus di novembre 2022.

NiOh 2 è un Soulslike sviluppato dal Team Ninja e nonostante il nome si tratta di un prequel di NiOh ambientato nell’antico Giappone popolato da demoni e Yokai. Una storia di vendetta e redenzione in un gioco che presenta tante idee interessanti e uno stile estetico di sicuro richiamo per gli amanti del genere.

LEGO Harry Potter Collection è invece una raccolta che include al suo interno due diversi giochi: LEGO Harry Potter Anni 1-4 e LEGO Harry Potter Anni 5-7, così da permettere ai fan del maghetto di vivere l’intera epopea di Harry, Hermione, Ron e degli altri celebri personaggi del romanzo di J.K. Rowling.

Heavenly Bodies è invece il gioco meno famoso dei tre, si tratta di un’avventura spaziale con enigmi da risolvere… in assenza di gravità. Un gioco indipendente che potrebbe vare la pena riscoprire grazie a PlayStation Plus.

I nuovi giochi gratis del mese sono disponibili dal primo novembre e fino al 6 dicembre compreso, a metà mese Sony annuncerà anche i giochi di novembre per gli abbonati Extra e Premium.