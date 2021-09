PlayStation Plus: annunciati i giochi gratis di ottobre 2021 per PS4 e PS5

Dopo giorni di leak, rumor e speculazioni, finalmente Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus di ottobre 2021 scaricabili su PS4 e PS5 a partire da martedì 5 ottobre. Nessuna sorpresa rispetto al leak PlayStation Plus del weekend, confermato in pieno.

Il prossimo mese gli abbonati potranno mettere le mani sullo sparatutto Hell Let Loose per PlayStation 5 e su due giochi per PS4 (compatibili ovviamente anche con la console next-gen), PGA Tour 2K21 e Mortal Kombat X. Il primo è un gioco di golf con licenza ufficiale PGA (federazione che organizza i principali tornei di questa disciplina) mentre MKX è il penultimo episodio della serie di picchiaduro targata NetherRealm, un titolo in verità non freschissimo rispetto al più recente Mortal Kombat 11 ma certamente interessante per tutti gli appassionati del genere e di questa leggendaria saga.

PlayStation Plus giochi gratis ottobre 2021

Mortal Kombat X - PS4 (compatibile con PS5)

PGA Tour 2K21 - PS4 (compatibile con PS5)

Hell Let Loose - PS5

I tre giochi citati saranno disponibili per il download da martedì 5 ottobre e fino a lunedì primo novembre, fino al 4 ottobre potete invece ancora scaricare i giochi PlayStation Plus di settembre: Hitman 2, Overcooked! All You Can Eat e Predator Hunting Grounds.