PlayStation Plus: annunciati i nuovi giochi gratis di ottobre per PS4 e PS5

Come da tradizione, l’ultimo mercoledì del mese Sony annuncia i nuovi giochi PlayStation Plus: eccoci pronti dunque per scoprire quali sono i giochi PlayStation Plus gratis di ottobre 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5.

La lista include Hot Wheels Unleashed di Milestone e Injustice 2, il picchiaduro di NetherRealm e WB Games dedicato all'universo DC e infine Superhot. Tre nuovi giochi per gli abbonati Plus:

Giochi gratis PlayStation Plus ottobre 2022

Injustice 2 (PS4)

Hot Wheels Unleashed (PS5, PS4)

Superhot (PS4)

Una selezione di titoli diversi tra loro pensati per accontentare gli appassionati dei rispettivi generi, troviamo un gioco di guida arcade basato sulle celebri automobiline della Mattel, un picchiaduro a incontri su licenza Warner Bros e DC e un frenetico shooter dallo stile estetico unico e ancora oggi estremamente attuale.



Cosa ne pensate della lineup PlayStation Plus di ottobre 2022, siete soddisfatti della scelta operata da Sony o avreste preferito altri titoli? I nuovi giochi PlayStation Plus saranno disponibili dal 4 ottobre e fino al 31 ottobre, i giochi di ottobre per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium verranno annunciati più avanti nel corso del mese. Fino al 3 ottobre si potranno aggiungere alla libreria i giochi PlayStation Plus di settembre 2022: Need for Speed Heat, Granblue Fantasy Versus e Toem.