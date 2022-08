PlayStation Plus: annunciati i giochi gratis di settembre 2022 per PS4 e PS5

Ancora una volta i leaker ci hanno visto giusto, svelando di fatto in anticipo quella che sarà la lineup dei giochi PlayStation Plus di settembre 2022 per PS4 e PS5 , appena confermata da Sony Interactive Entertainment.

Il leak di Dealabs sui nuovi giochi gratis PlayStation Plus si è rivelato quindi corretto, a partire dal 6 settembre gli abbonati a PlayStation Plus Essentials, Premium e Extra potranno scaricare Need for Speed Heat, Toem e Granblue Fantasy Versus.

Giochi PlayStation Plus Settembre 2022

Need for Speed Heat (PS4)

Toem (PS5)

Granblue Fantasy Versus (PS4)

Un’offerta interessante che propone un gioco di corse spiccatamente arcade come Need for Speed Heat, un rompicapo/puzzle indie a tema fotografico come Toem e infine un picchiaduro a incontri stile anime in 2D acclamato da pubblico e critica, forse non sotto i riflettori come altri esponenti del genere più popolare, m sicuramente un gioco degno di attenzione per gli amanti dei picchiaduro bidimensionali.

I tre giochi saranno scaricabili dal 6 settembre e resteranno disponibili fino al primo lunedì di ottobre. Cosa ne pensate dei nuovi giochi gratis per PlayStation Plus? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, ricordatevi inoltre che Sony ha annunciato anche i giochi PlayStation Plus Essentials e Premium di settembre, tra questi troviamo anche Deathloop, Assassin's Creed Origins e Watch Dogs 2.