PlayStation Plus Leak: svelati in anticipo i giochi PS4 gratis di gennaio 2020!

In anticipo sulla consueta tabella di marcia, i canali ufficiali di Sony Germania, Austria e Svizzera hanno svelato i giochi gratuiti che gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo durante il mese di gennaio 2020!

Per il primo mese dell'anno la compagnia giapponese sembra aver selezionato Uncharted The Nathan Drake Collection e Goat Simulator per PlayStation 4. Ad accompagnare il leak c'è anche il trailer di presentazione che potete visionare in apertura di notizia. L'annuncio ufficiale vero e proprio dovrebbe apparire sui blog PlayStation europei (compreso quello italiano) e americano nel pomeriggio di oggi mercoledì primo gennaio alle 17:30, seguendo il consueto calendario ormai collaudato nonostante le (tante) speranze di un annuncio anticipato per "colpa" delle festività natalizie.



I due nuovi giochi entreranno a far parte della Instant Game Collection a partire dalla tarda mattinata di martedì 7 gennaio. Il giorno prima verranno invece rimossi i giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2019, pertanto se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di aggiungerli alla vostra raccolta prima che sia troppo tardi.



Cosa ne pensate dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2020? Siete soddisfatti della proposta di Sony o avreste preferito altri titoli? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!