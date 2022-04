PlayStation Plus: annunciati i nuovi giochi di maggio, c'è FIFA 22 gratis!

Sony ha annunciato i nuovi giochi PS Plus gratis che entreranno a far parte della Instant Game Collection di maggio per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus, anche questo mese gli iscritti potranno mettere le mani su tre titoli per PS4 e PS5.

Come anticipato correttamente dal leak dei giochi PlayStation Plus di maggio 2022 si tratta di FIFA 22, Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods, i primi due disponibili sia su PS4 che su PS5 mentre il terzo proposto in versione PlayStation 4 comunque compatibile con PlayStation 5.

FIFA 22

Il primo gioco di maggio è nientemeno che FIFA 22, disponibile sia in edizione PS4 che nella sua incarnazione di nuova generazione per PlayStation 5. È sicuramente la versione per l’ultima ammiraglia di casa Sony quella più interessante, forte di tutti i benefici offerti dalla tecnologia Hypermotion, pensata per conferire al gameplay e all’impatto scenico un realismo inedito. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di FIFA 22.

Tribes of Midgard

Tribes of Midgard è il titolo d’esordio dello studio canadese Norsfell, un action GDR che, come il nome suggerisce, è chiaramente ispirato alle storie fantastiche dell'età vichinga. L’opera propone un buon compromesso tra gioco di squadra in multiplayer, esplorazione e sopravvivenza, ed è inoltre sorretta da un combat system sufficientemente efficace, seppur privo di particolare stratificazione o profondità. Per approfondire, ecco la recensione di Tribes of Midgard.

Curse of the Dead Gods

L’action in terza persona Curse of the Dead Gods, del team francese Passtech Games, chiude il trittico di titoli della Instant Game Collection. Parliamo di una produzione doppia A con impostazione roguelike ispirata a Hades, che pur senza la classe innata del capolavoro marchiato Supergiant riesce a distinguersi grazie a una buona realizzazione tecnica e a una giocabilità di livello. Vi abbiamo incuriosito? Ecco la recensione di Curse of the Dead Gods.

I nuovi giochi gratis PlayStation Plus saranno disponibili per il download dal 3 maggio e fino al primo lunedì di giugno. Siete soddisfatti della selezione di Sony oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.