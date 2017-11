PlayStation Plus: annunciati i giochi gratis di novembre 2017

ha finalmente annunciato la line-up dei giochi che gli utenti abbonati al PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente durante il mese di novembre.

A quanto pare, il leak emerso nelle scorse ore si è rivelato veritiero: gli utenti PlayStation 4, infatti, potranno mettere le mani su Worms Battlegrounds e Bound, oltre che su Until Dawn: Rush of Blood, esclusiva PlayStation VR. Confermato anche l'arrivo di That's You come titolo Play Link.

Per quanto riguarda PlayStation Vita, invece, abbiamo Dungeon Punks (cross-buy con PS4) e Broken Sword 5: The Serpent’s Curse [Ep. 1 & 2].

A chiudere l'offerta, troviamo R-Type Dimensions e Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic per PlayStation 3.

In cima alla notizia trovate un video introduttivo per ognuno dei giochi sopracitati, disponibili per il download a partire dal 7 novembre. Siete soddisfatti dei giochi gratis di novembre offerti da Sony?