PlayStation Plus: annunciati i giochi PS4 gratis di ottobre 2020

Nessuna sorpresa stavolta, Sony ha rispettato la consueta tabella di marcia e in occasione dell'ultimo mercoledì di questo mese ha annunciato i giochi per PS4 che gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare nel corso del mese di ottobre 2020.

A partire dal prossimo martedì tutti gli iscritti potranno aggiungere alla propria raccolta Need For Speed Payback e Vampyr, due giochi estremamente differenti tra loro che sapranno soddisfare i palati di un'ampia platea di videogiocatori. Il primo è un action GDR sviluppato da Dontnod Entertainment ambientato nella Londra del 1918, che fa della narrativa e della libertà di scelta i suoi elementi fondanti. Need for Speed Payback rappresenta invece il penultimo, in ordine d'uscita, esponente della celebre serie automobilistica arcade.

In occasione dell'annuncio, Sony ha pubblicato il trailer di presentazione che potete visionare in apertura di notizia. Entrambi i giochi potranno essere aggiunti alla Instant Game Collection a partire dalla mattinata di martedì 6 ottobre. Il giorno prima verranno invece rimossi i giochi PlayStation Plus gratis di settembre 2020, ossia PlayerUnknown's Battlegrounds e Street Fighter 5. Ne approfittiamo per ricordarvi che sul PlayStation Store sono ancora attivi i Doppi Sconti riservati agli abbonati a PlayStation Plus: tra i giochi in offerta figurano Red Dead Redemption 2, Spyr Reignited Trilogy e molti altri!