PlayStation Plus: annunciati i giochi PS4 gratis di settembre!

Come ogni ultimo mercoledì del mese, Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis PS4 per gli abbonati PlayStation Plus, scaricabili gratis e senza costi aggiuntivi da martedì 3 settembre.

La lineup Instant Game Collection di settembre 2019 include come da tradizione due giochi per PlayStation 4, ovvero Batman Arkham Knight, l'epico finale della trilogia del Cavaliere Oscuro, e Darksiders III, ultimo episodio della serie con protagonista Furia, sorella dei Cavalieri dell'Apocalisse Morte e Guerra.

I due nuovi giochi PlayStation Plus potranno essere aggiunti alla propria libreria dal 3 settembre e a partire dallo stesso giorno verranno rimossi i giochi PS Plus di agosto 2019, ovvero WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4 Italia, dunque se non li avete aggiunti alla vostra raccolta (magari perchè in vacanza e senza console o connessione) siete ancora in tempo e vi consigliamo di rimediare prima della rimozione definitiva che avverrà tra poco meno di una settimana.



Gli abbonati PlayStation Plus possono ora usufruire anche di sconti esclusivi sul PlayStation Store su una selezione di giochi per PlayStation 4 e PSVR, tra cui Tacoma, Mortal Kombat XL, Sniper Elite 3, MXGP 3 Special Edition, Extinction e tanti altri ancora, con una lista in continuo aggiornamento.