PlayStation Plus: annunciati in video i giochi gratis di Gennaio 2019

I curatori del PlayStation Blog a stelle a strisce e i gestori del canale YouTube ufficiale di PlayStation annunciano i videogiochi PS4, PS3 e PS Vita che potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio PS Plus nel corso del prossimo mese di gennaio.

PlayStation Plus: Giochi Gratis di Gennaio 2019

PlayStation 4

Steep

Portal Knights

PlayStation 3

Zone of the Enders HD Collection

Amplitude

PS Vita

Fallen Legion: Flames of Rebellion (disponibile anche per PS4)

Super Mutant Alien Assault

L'anno nuovo porterà nella Instant Game Collection degli abbonati a PS Plus su PlayStation 4 il divertente sportivo Steep di Ubisoft (nella sua versione base, sprovvista cioè delle espansioni X Games e dei contenuti aggiuntivi post-lancio a pagamento), la colorata avventura sandbox Portal Knights di 505 Games e, in cross-play con PS Vita, l'action ruolistico in salsa jappa Fallen Legion Flames or Rebellion.

All'interno dell'offerta rientreranno anche i videogiochi PS3 Amplitude e la collezione HD di Zone of the Enders, oltre all'ultimo titolo PS Vita rappresentato dal platform multiplayer Super Mutant Alien Assault. I nuovi videogiochi PS Plus potranno essere scaricati su PS4, PS3 e PS Vita a partire dal 1° gennaio del 2019 e fino al 5 febbraio del prossimo anno.