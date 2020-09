PlayStation Plus: annunciati i nuovi bonus gratis di settembre

Insieme ai nuovi giochi PS Plus gratis di settembre 2020, sul PlayStation Store hanno fatto la loro comparsa anche i bonus del mese per tutti gli abbonati, con tre nuovi pacchetti scaricabili gratis.

Da oggi è possibile scaricare gratis nuovi contenuti per Call of Duty Warzone, PlayerUnknown's Battlegrounds (uno dei giochi gratis di settembre, insieme a Street Fighter V) e World of Tanks.

COD Warzone Pacchetto Stagione 5 Reloaded

Include una Skin Operatore epica per Otter, Progetto arma pistola leggendario, Coltello epico, Portafortuna arma epico, Biglietto da visita epico, Emblema epico e un Gettone PE doppi da 60 minuti.

PUBG Pacchetto di Atterraggio

Il Pacchetto di Atterraggio include un raro set da clown assassino, la skin per armi Battlestat e 5 livelli.

World of Tanks Pacchetto di Rifornimento

Disponibile fino al 30 settembre, questo bundle include 2 op. incremento esperienza x3, 2 op. incremento esperienza dell'equipaggio x4, 5 kit di riparazione grandi, 5 kit di pronto soccorso grandi, 5 sistemi automatici antincendio, voucher per l'equipaggio e un voucher per bandiera.

I pacchetti bonus sono disponibili esclusivamente per gli abbonati PlayStation Plus e resteranno scaricabili solamente per un periodo di tempo limitato, dunque affrettatevi a riscattarli prima che sia troppo tardi.