PlayStation Plus: annunciati i nuovi giochi gratis di luglio per PS5 e PS4

Giochi PlayStation Plus luglio 2021

Call of Duty Black Ops 4 (PS4 - Compatibile PS5)

WWE 2K Battlegrounds (PS4 - Compatibile PS5)

A Plague Tale Innocence (versione PlayStation 5)

I rumor delle scorse settimanecon A Plague Tale Innocence per PS5 che effettivamente arriverà il 6 luglio su PlayStation Plus, mentre i rumoreggiati Uncharted L'Eredità Perduta e WRC 9, al loro posto due titoli comunque altrettanto interessanti.

A Plague Tale Innocence è la versione ottimizzata per PS5 del gioco di Asobo, team francese al lavoro anche su Microsoft Flight Simulator e A Plague Tale Requiem, sequel dell’avventura disponibile dal 6 luglio su PS Plus. Nella lineup PS Plus di luglio debuttano anche il gioco di wrestling arcade WWE 2K Battlegrounds (con licenza ufficiale World Wrestling Entertainment) e Call of Duty Black Ops 4 di Activision. Siete soddisfatti di queste scelte o avreste preferito altri giochi per la libreria PlayStation Plus di luglio? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.