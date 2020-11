PlayStation Plus: annunciati i nuovi giochi gratis per PS4 e PS5 di dicembre 2020

Anche a dicembre si rinnova l’appuntamento con i giochi gratis PlayStation Plus, a partire dal primo dicembre gli abbonati al servizio PS Plus potranno scaricare tre nuovi giochi per PS4 e PS5 come parte della Instant Game Collection.

La lineup PlayStation Plus di dicembre 2020 include Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble. Il primo è un frenetico gioco d’azione a base di esplosioni e folli acrobazie, quarto episodio della serie Square Enix con protagonista Rico Rodriguez. Rocket Arena è uno shooter multiplayer lanciato la scorsa estate mentre Worms Rumble (disponibile in doppia versione sia per PS4 che per PlayStation 5) è una primizia assoluta, si tratta di un Battle Royale ambientato nel coloratissimo universo ideato da Team17. Un tris composto da giochi fortemente orientati all’azione, quello che serve per passare un fine anno… piuttosto movimentato!

PlayStation Plus: giochi gratis dicembre 2020

Just Cause 4

Rocket Arena

Worms Rumble

Da segnalare come Worms Rumble sia al suo debutto assoluto, il gioco esce infatti il primo dicembre e sarà scaricabile gratis a partire dallo stesso giorno, insieme agli altri due giochi gratis PlayStation Plus. Una bella occasione per aggiungere tre giochi completi alla propria libreria per divertirsi con PlayStation 4 e PlayStation 5 durante le festività natalizie.