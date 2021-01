PlayStation Plus: annunciati i nuovi giochi gratis PS5 e PS4 di febbraio

Rispettando l’ormai consueto calendario, Sony Interactive Entertainment ha annunciato i giochi gratis PlayStation Plus per PS4 e PS5 di febbraio 2021 disponibili da martedì 2 febbraio per il download dal PlayStation Store. Siete pronti per scoprire i nuovi giochi PS Plus in arrivo?

Anche il prossimo mese sarà possibile scaricare tre giochi gratis per entrambe le console Sony: Control Ultimate Edition e Concrete Genie per PlayStation 4 oltre a Destruction All-Stars gratis per PlayStation 5. Quest’ultimo, inizialmente previsto per il lancio della console, è stato poi rinviato e uscirà proprio a febbraio in download gratis per gli abbonati PlayStation Plus.

Giochi PlayStation Plus febbraio 2021

Control Ultimate Edition (PS4+PS5)

Concrete Genie (PS4)

Destruction All-Stars (PS5)

Destruction All-Stars per PS5 resterà disponibile per due mesi (dal 2 febbraio al 5 aprile), da segnalare inoltre come la Ultimate Edition di Control permetta di scaricare l'aggiornamento gratis alla versione next-gen PlayStation 5, disponibile anche questo dal 2 febbraio 2021. Il pacchetto Ultimate Edition include anche le espansioni The Foundation e AWE, per offrire l’esperienza completa di Control. Infine, segnaliamo che Concrete Genie è compatibile anche con il visore PlayStation VR.

Una lineup certamente ricca e interessante che include un gioco third party acclamato da pubblico e critica e due esclusive targate PlayStation Studios. Cosa ne pensate dei giochi gratis di febbraio per gli iscritti PlayStation Plus? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!