PlayStation Plus: annunciati i nuovi giochi PS5 e PS4 gratis di giugno 2021

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2021: questo mese la compagnia offre tre nuovi giochi da scaricare, due per PlayStation 4 (compatibili con PS5) e uno per PlayStation 5.

Il leak sui giochi PlayStation Plus di giugno si è rivelato esatto e Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, Star Wars Squadrons e Operation Tango entreranno a far parte della Instant Game Collection a partire da martedì 1 giugno.

Giochi PlayStation Plus giugno 2021

Star Wars Squadrons (PS4 - Compatibile PS5)

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4 - Compatibile PS5)

Operation Tango (versione PlayStation 5)

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown è la riedizione dell’omonimo picchiaduro SEGA, ricostruito con il Dragon Engine, motore proprietario del Team Yakuza che muove gli ultimi episodi della serie, tra cui Yakuza Like A Dragon. Star Wars Squadrons vi vedrà impegnati in emozionanti duelli spaziali a bordo di astronavi nella Galassia Lontana Lontana ideata da George Lucas.

Infine Operation Tango è una avventura cooperativa che debutterà proprio il primo giugno, classificandosi quindi (così come Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown) come un vera e propria première assoluta per gli abbonati PlayStation Plus. Siete soddisfatti della lineup PlayStation Plus di giugno 2021? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.