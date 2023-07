PlayStation Plus: annunciati oggi i nuovi giochi di agosto per gli abbonati Essential

Il grande giorno è arrivato, oggi pomeriggio Sony annuncerà i nuovi giochi PlayStation Plus di agosto, disponibili per il download su PS4 e PS5 per tutti gli abbonati Essential, Extra e Premium. Ecco l'orario esatto del reveal, tenetevi pronti!

Seguendo un calendario ormai collaudato, i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di agosto 2023 verranno annunciati alle 17:30 ora italiana, i giochi saranno poi disponibili per il download dalla tarda mattinata di martedì 1 agosto e resteranno in catalogo fino al primo lunedì di settembre compreso.

Al momento non abbiamo leak o anticipazioni ma potete comunque dare una occhiata alle nostre previsioni e speculazioni sui giochi PlayStation Plus di agosto 2023 e chissà che non siano destinate ad avversarsi, anche se, lo ammettiamo, abbiamo sparato alto con Cyberpunk 2077, Immortals Fenyx Rising e magari un gioco first party come Ratchet & Clank Rift Apart o Demon's Souls.

Nel frattempo è stato annunciato il primo gioco PlayStation Plus Extra e Premium di agosto, si tratta di Sea of Stars, disponibile in catalogo sin dal day one il 29 agosto, lo stesso giorno il gioco arriverà anche su Xbox Game Pass e PC Game Pass, per la prima volta in assoluto dunque un videogioco esce lo stesso giorno su entrambi i servizi in abbonamento di Microsoft e Sony.