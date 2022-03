PlayStation Plus: annunciato un bonus gratis per il mese di aprile

Sony deve ancora annunciare i giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022, tuttavia su PlayStation Store ha fatto al sua comparsa un bonus già disponibile per il download e scaricabile senza costi aggiuntivi fino al prossimo 11 maggio. Di cosa si tratta esattamente?

Gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare ora un pacchetto aggiuntivo gratis per Genshin Impact che include vari contenuti bonus per il gioco:

Hero's Wit ×20

Mystic Enhancement Ore ×15

Mora ×50,000

Fragile Resin ×2

Un pacchetto certamente utile per tutti i giocatori di Genshin Impact dal momento che include una serie di oggetti in-game da usare nel corso dell'avventura. Tra poche ore Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022 per PS4 e PS5, il reveal è previsto per mercoledì 30 marzo alle 17:30 ora italiana, secondo un leak il prossimo mese gli abbonati potranno scaricare gratis Hood Outlaws and Legends, Slay the Spire e Spongebob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated.

La grande novità di queste ore riguarda però il nuovo abbonamento PlayStation Plus completamente rinnovato, a partire da giugno debuttano due sottoscrizioni denominate Extra e Premium che aggiungono vari bonus come l'accesso ad un catalogo di giochi classici per PS1, PS2, PS3 e PSP, oltre a giochi per PS4 e PS5 (ma non al day one) e le demo a tempo.