PlayStation Plus: annunciato il primo gioco di agosto per gli abbonati Extra e Premium

A sorpresa, Sabotage Studio e Sony hanno annunciato il primo gioco PlayStation Plus di agosto per gli abbonati Extra e Premium: una novità assoluta disponibile sin dal day one nel catalogo PS Plus per gli iscritti ai due tier superiori.

Parliamo di Sea of Stars, il gioco sarà disponibile dal 29 agosto come parte della lineup PlayStation Plus Extra e Premium del prossimo mese (il catalogo giochi completo verrà annunciato come sempre a metà agosto). Sea of Stars dunque arriva al day one su PlayStation Plus, Xbox Game Pass e PC Game Pass, sicuramente una bella notizia per tutti coloro che vogliono provare con mano questo ispirato ai giochi di ruolo giapponesi dell'epoca d'oro.

Sea of Stars esce il 29 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, altra novità riguarda la demo disponibile da oggi anche sulle console PlayStation. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla prova della demo di Sea of Stars, una fiaba travestita da RPG, un gioco che ci ha colpito per il suo comparto narrativo e per lo stile estetico particolarmente ispirato, che ricorda i grandi classici del genere usciti su Super Nintendo negli anni '90.

Lo proverete? L'arrivo su PlayStation Plus e Game Pass rappresenta sicuramente un ottimo incentivo per i più curiosi.