PlayStation Plus: annunciato un gioco bonus a febbraio, ma non per l'Italia

Dopo aver annunciato i giochi PlayStation Plus gratis di febbraio per Europa e Stati Uniti, Sony Interactive Entertainment Japan & Asia ha svelato anche la la lineup PS Plus per il Giappone, con una piccola differenza, ovvero la presenza di un gioco bonus.

Oltre a EA Sports UFC 4 (PS4), Planet Coaster Console Edition (PS5) e Tiny Tina's Assault on Dragon Keep A Wonderlands One-Shot Adventure (PS4), i giocatori giapponesi potranno scaricare anche Dragon's Crown Pro, versione rimasterizzata del gioco uscito originariamente su PS3 e PSP.

Dragon's Crown Pro non sostituisce uno dei tre giochi del catalogo ma si va ad aggiungere alla Instant Game Collection, in Asia quindi gli abbonati PlayStation Plus avranno a disposizione a febbraio quattro giochi invece dei consueti tre. Non si tratta di una novità, a dicembre ad esempio gli abbonati Plus in Giappone hanno potuto scaricare in aggiunta anche Judgment di SEGA, quest'ultimo non ancora reso disponibile nel servizio in abbonamento in Europa e negli Stati Uniti.

Si tratta di scelte di marketing legate ai singoli territori, non è escluso che Dragon's Crown Pro possa arrivare anche dalle nostre parti in futuro, così come Judgment, al momento però non è previsto nella Instant Game Collection di febbraio per i mercati occidentali.