PlayStation Plus: annunciato un gioco bonus per PS4 e PS5 a dicembre, ma non in Italia

La lineup dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2021 è ormai nota, questo mese gli abbonati potranno scaricare gratis Godfall Challenger Edition, Mortal Shell e LEGO DC Super Villains. Sony Interactive Entertainment Japan & Asia ha annunciato un quarto gioco gratis per il mercato asiatico ed è anche un titolo molto amato...

Parliamo di Judgment di SEGA, che si unisce alla raccolta Instant Game Collection in versione PS4 (ovviamente compatibile con PlayStation 5), come detto però il gioco bonus non è disponibile in Italia e più in generale in Occidente, trattandosi al momento di una esclusiva PlayStation Plus per il mercato asiatico.

A seguito del recente annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2021 non sono mancate le polemiche per la scelta di inserire Godfall Challenger Edition tra i giochi del mese, si tratta di una versione ridotta del gioco che include solamente i contenuti dell'Endgame ma non la campagna, oltretutto Godfall Challenger Edition è gratis anche su Epic Games Store.

Oltre ai tre giochi per PS4 e PS5, restano disponibili fino a inizio gennaio i tre giochi gratis PlayStation VR pubblicati a novembre, ovvero The Persistance, Until Your Fall e The Walking Dead Saints & Sinners, scaricabili dagli abbonati fino al 3 gennaio 2022.