PlayStation Plus: già annunciato un gioco gratis di aprile, è Oddworld Soulstorm!

Sony sta lavorando sodo per espandere e rendere ancora più appetitosa l'offerta dei giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus, un'operazione già cominciata al lancio di PS5 con l'introduzione dell'iniziativa PlayStation Plus Collection.

Il colosso giapponese ha approfittato del recente State of Play per effettuare un annuncio con largo anticipo, svelando il primo dei giochi gratis per PlayStation Plus del mese di aprile. Si tratta Oddworld Soulstorm per PS5, una novità assoluta che debutterà sul mercato direttamente all'interno della Instant Game Collection riservata a tutti gli abbonati su PlayStation 5, come già accaduto nei mesi scorsi a giochi come Bugsnax e Destruction AllStars, e come succederà tra pochi giorni anche a Maquette. Oddworld Soulstorm, ricordiamo, verrà lanciato il 6 aprile anche su PC via Epic Games Store e PS4: quest'ultima versione, in ogni caso, non sarà gratis con il Plus. Trovate tutti i dettagli su Oddworld Soulstorm nel video speciale allegato in apertura di notizia.

Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di marzo 2021. Martedì prossimo il più grande aggiornamento degli ultimi tempi porterà ben quattro giochi nella Instant Game Collection: Final Fantasy 7 Remake per PlayStation 4, Remnant From The Ashes per PS4, Farpoint per PlayStation VR e il già citato Maquette per PS5, al suo debutto assoluto.