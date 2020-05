PlayStation Plus: annunciato a sorpresa il primo gioco gratis di giugno

Con una mossa del tutto inaspettata, Sony ha bruciato i tempi e ha annunciato il primo dei giochi gratis che andranno a comporre la line-up di giugno per PlayStation Plus.

Si tratta di Call of Duty WWII, che potrà essere scaricato da tutti gli abbonati in una finestra temporale più ampia del solito. Il gioco di Activision verrà infatti aggiunto alla Instant Game Collection domani 26 maggio (con una settimana di anticipo rispetto alla solita tabella di marcia), e rimarrà disponibile fino a lunedì 6 luglio.

L'identità del secondo gioco gratis per PlayStation Plus non è ancora stata resa nota, ma stando ad un indizio reperito sul PlayStation Store del Regno Unito, potrebbe trattarsi di Marvel's Spider-Man. La certezza, probabilmente, l'avremo solamente il 27 maggio, che in qualità di ultimo mercoledì del mese rappresenta solitamente il giorno prescelto da Sony per l'annuncio della li-neup gratis per PlayStation Plus.

Call of Duty WWII è uscito nel 2017, segnando il ritorno nella Seconda Guerra Mondiale del franchise di Activision. Sviluppato da Sledgehammer Games, vi farà rivivere i momenti salienti del conflitto, dallo sbarco in Normandia del D-Day alle leggendarie battaglie in Europa che hanno segnato il conflitto più sanguinoso della storia. NE saprete di più leggendo la recensione di Call of Duty WWII.