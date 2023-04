PlayStation Plus: annuncio giochi Essential di maggio questa settimana, data e ora

Ci siamo quasi, questa settimana Sony annuncia i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di maggio 2023 per PS4 e PS5, il reveal avverrà a brevissimo, ecco la data e l'orario da segnare sul calendario.

L'appuntamento è fissato per le 17:30 di mercoledì 26 aprile, in questa occasione Sony svelerà ufficialmente la lineup dei giochi PS Plus Essential di maggio 2023, scaricabili a partire dal primo maggio da tutti gli abbonati ai livelli Essential, Extra e Premium.

Non ci sono ancora leak, rumor o conferme ma noi come di consueto ci siamo divertiti con le nostre previsioni dei giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2023 ipotizzando l'arrivo di giochi come No More Heroes 3, Shredder's, Cult of the Lamb o The Pathless. Ne avremo indovinato almeno uno? Lo scopriremo a metà settimana.

Nel frattempo è stato annunciato il primo gioco PlayStation Plus Extra e Premium di maggio 2023, parliamo di Humanity, disponibile dal 16 maggio in vendita o incluso nel catalogo dei due livelli superiori di PlayStation Plus. Infine vi ricordiamo che dal 9 maggio la PlayStation Plus Collection scomparirà, il pacchetto di benvenuto con una selezione di giochi PS4 (tra cui Until Dawn, Final Fantasy XV e Fallout 4) verrà rimosso e non sarà più scaricabile dagli abbonati PS Plus.