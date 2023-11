PlayStation Plus, annuncio dei giochi 'gratis' di dicembre questa settimana: data e ora

Ci avviciniamo al mese di dicembre e manca pochissimo all'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di dicembre 2023 per PS4 e PS5. Siete pronti? Ecco la data e l'orario da segnare subito sul calendario.

I giochi PS Plus Essential di dicembre 2023 verranno annunciati entro la fine di questa settimana e più precisamente mercoledì 29 novembre, mentre per quanto riguarda l'orario sorge un dubbio. I giochi PlayStation Plus di novembre 2023 sono stati annunciati mercoledì 1 novembre alle 16:30 ora italiana anziché alle 17:30, consueto orario che Sony adotta da anni per gli annunci legati a PS Plus.

Non è chiaro se si sia trattato di un errore magari legato al cambio tra ora legale e ora solare in buona parte d'Europa o se la compagnia abbia deciso di adottare le 16:30 come nuovo orario per la comunicazione dei giochi Plus, lo scopriremo tra poco più di 48 ore.

Nel 2023 sono usciti tantissimi giochi su PlayStation Plus e le uscite del mese di dicembre vanno a completare un anno molto ricco per gli abbonati, grazie al lancio di giochi come Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart e giochi al D1 come TChia. Per orientarsi, ecco il meglio del meglio di PlayStation Plus Extra e Premium nel 2023.