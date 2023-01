PlayStation Plus: annuncio dei nuovi giochi gratis di febbraio questa settimana

La settimana appena iniziata vedrà l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essentials di febbraio per PS4 e PS5, seguendo un calendario ormai collaudato, Sony annuncerà i nuovi giochi PS Plus l'ultimo mercoledì del mese.

Appuntamento dunque fissato per mercoledì 25 gennaio alle 17:30, salvo imprevisti e/o cause di forza maggiore. I giochi saranno poi disponibili per il download da martedì 7 febbraio. C'è chi pensa in realtà che i nuovi giochi possano essere annunciati nella giornata di mercoledì 1 febbraio, così da renderli effettivamente disponibili con una sola settimana di attesa, e non è escluso che le cose possano andare proprio così, per non far passare troppo tempo tra l'annuncio e la pubblicazione.

In ogni caso, attenendosi alle consuete date di annuncio l'appuntamento resta previsto per il pomeriggio del 25 gennaio, vi aggiorneremo in caso di cambiamenti. Ma che giochi ci saranno per gli abbonati? Nelle nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus gratis di febbraio 2023 abbiamo citato The Last of Us Parte 2, in risposta al grande successo della serie TV HBO, e giochi come Resident Evil Village e The Tomorrow Children Phoenix Edition.

Sarà davvero questa la lineup dei giochi PlayStation Plus di febbraio 2023 per gli abbonati Essentials? Lo scopriremo nei prossimi giorni.