PlayStation Plus: annuncio dei giochi gratis di febbraio questa settimana, ecco la data

Ci siamo! Siamo entrati nell'ultima settimana del mese di gennaio e questo vuol dire che presto, molto presto, Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2022 per PS4 e PS5. Ma qual è la data da segnare sul calendario?

L'ultimo mercoledì del mese è il giorno che ci interessa, dunque i nuovi giochi gratis PlayStation Plus verranno svelati il 26 gennaio alle 17:30 ora italiana, a meno ovviamente di imprevisti o cambi di programma impossibili da prevedere. I giochi saranno disponibili poi da martedì 1 febbraio sul PlayStation Store, fino a quel giorno sarà possibile continuare a scaricare i giochi gratis per PlayStation Plus di gennaio 2022: Persona 5 Strikers, Deep Rock Galactic e DiRT 5.

Leak sui giochi PlayStation Plus gratis di febbraio 202 sembrano suggerire l'arrivo di Nour Play With Your Food nel catalogo PS Plus, il gioco indipendente uscirà proprio il primo febbraio e l'occasione sembra ghiotta per inserirlo nella lineup PlayStation Plus del prossimo mese, anche se non ci sono ancora conferme in merito.

Difficile sbilanciarsi con ulteriori previsioni, il mese di febbraio è piuttosto ricco di nuove uscite (pensiamo a Elden Ring, Dying Light 2 e Horizon Forbidden West) e non è semplice capire come si muoverà Sony per i nuovi giochi del PlayStation Plus.