PlayStation Plus: che fine ha fatto l'annuncio dei giochi gratis di giugno?

Alle 17:30 di oggi 27 maggio, in qualità di ultimo mercoledì di mese, era atteso l'annuncio dei giochi PlayStation Plus gratis di maggio. Sui canali social del colosso giapponese, però, tutto tace. Come mai?

A questo giro Sony ha completamente stravolto la rodata routine che da sempre caratterizza l'annuncio dei giochi gratis per il PlayStation Plus. Innanzitutto, ha svelato e lanciato in anticipo uno dei due titoli: Call of Duty WWII è stato presentato lunedì scorso in occasione del Memorial Day - giorno in cui negli USA si commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre - ed è finito nella Instant Game Collection nella giornata di ieri, in anticipo di una settimana buona rispetto al solito.

L'annuncio del secondo gioco era atteso per oggi alle 17:30, eppure non è avvenuto. Sony non ha fornito nessuna spiegazione ufficiale in merito, ma è altamente probabile che la compagnia giapponese abbia deciso di agire in questo modo per non distogliere l'attenzione dei giocatori da un altro grande evento atteso per oggi, ovvero lo State of Play di The Last of Us Part 2, che prenderà il via alle ore 22:00 con la partecipazione di Neil Druckmann - noi di Everyeye lo seguiremo in diretta su Twitch a partire dalle 19:00. A posteriori, acquisisce maggior senso anche il tweet di annuncio di Call of Duty WWII di lunedì 25 maggio, nel quale Sony scriveva "sveleremo altri dettagli sulla nostra line-up mensile più tardi nel corso di questa settimana", senza appunto fornire alcuna data specifica.

Al momento, quindi, dobbiamo necessariamente pazientare un altro pochino per scoprire se i rumor che vogliono Star Wars Battlefront 2 come secondo gioco gratis per PlayStation Plus sono veritieri o meno.