PlayStation Plus: annuncio dei giochi gratis di luglio atteso questa settimana

Ci siamo! O meglio, ci siamo quasi, questa settimana infatti Sony Interactive Entertainment dovrebbe annunciare i nuovi giochi gratis PS4 di luglio 2020 per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Non è ancora chiaro se i giochi verranno annunciati martedì 30 giugno o mercoledì 1 luglio, con quest'ultima che resta l'ipotesi più probabile, mantenendo il consueto orario delle 17:30 ora italiana. I giochi saranno poi resi disponibili per il download dal primo martedì del mese, ovvero dal 7 luglio 2020. A maggio Sony ha stupito tutti annunciando in anticipo di qualche giorno il primo gioco PS Plus di giugno 2020 (Call of Duty WWII) ma è improbabile che la situazione possa ripetersi o diventare lo standard per questo tipo di annunci.

Per quanto riguarda rumor e speculazioni PS Plus di luglio 2020 nelle ultime settimane si sono fatti i nomi di Horizon Zero Dawn, Uncharted L'Eredità Perduta, Watch Dogs 2 e Grand Theft Auto V ma ovviamente si tratta solamente di ipotesi e non è detto che Sony possa offrire effettivamente due dei giochi citati, la lineup potrebbe essere del tutto diversa rispetto a queste previsioni.

E voi avete qualche idea o desiderio particolare a riguardo? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.