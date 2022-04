PlayStation Plus: annuncio dei giochi gratis di maggio questa settimana

In attesa che a href="https://www.everyeye.it/notizie/playstation-plus-data-sony-elenca-prezzi-contenuti-abbonamenti-583171.html">PlayStation Plus Extra e Premium arrivino a giugno, Sony annuncerà questa settimana i giochi gratis PS Plus di maggio 2022 per gli iscritti al servizio, che anche a maggio potranno scaricare una selezione di giochi gratis per PlayStation 4 e PlayStation 5.

La data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 27 aprile, l'orario di riferimento è invece sempre lo stesso, le 17:30 ora italiana, a meno di stravolgimenti e cambiamenti improvvisi non annunciati nelle scelte di marketing di Sony.

Nelle nostre previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2022 abbiamo citato giochi come Cris Tales, Subnautica Below Zero e Trials Rising, ma c'è da dire che negli ultimi mesi le aggiunte dei giochi al catalogo PlayStation Plus non hanno sempre seguito un criterio preciso, a differenza di quanto accadeva in passato.

Ad oggi non sono arrivati leak e rumor sulla lineup Instant Game Collection, dalla fine dello scorso anno i giochi gratis con PlayStation Plus vengono ogni mese anticipati da un leak e chissà che non possa accadere lo stesso nelle prossime ore. A giugno, ricordiamo, farà il suo debutto in Europa il nuovo PlayStation Plus ma gli abbonati continueranno a ricevere ogni mese due giochi gratis.