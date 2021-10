PlayStation Plus: che fine ha fatto l'annuncio dei giochi gratis di novembre?

Il tanto atteso annuncio dei giochi gratis di novembre 2021 per PlayStation Plus, previsto per oggi 27 ottobre alle 17:30, non è avvenuto.

I nuovi giochi destinati a tutti gli abbonati a PlayStation Plus vengono sempre annunciati alle 17:30 dell'ultimo mercoledì del mese, a parte alcune rare eccezioni. A quanto pare, oggi è una di quelle: è altamente probabile che Sony abbia deciso di rimandare l'annuncio al nuovo State of Play, che andrà in onda questa sera a partire dalle ore 23:00. L'evento, che vedrà Little Devil Inside tra i suoi protagonisti, durerà all'incirca 20 minuti, regalando ai suoi spettatori degli aggiornamenti sui prodotti terze parti e, a quanto pare, anche l'annuncio dei giochi PlayStation Plus. Vi consigliamo di seguirlo assieme a noi: la nostra redazione sarà in diretta dalle ore 20:00 per una mini-maratona sul canale Twitch di Everyeye.

Per quanto riguarda i giochi per PlayStation Plus di novembre, in realtà, un leak potrebbe averli già svelati. Una fonte già dimostratasi affidabile in passato ha indicato un quartetto composto da The Walking Dead Saints & Sinners (Playstation VR), Kingdoms of Amalur Re-Reckoning (PS4/PS5), First Class Trouble (PS4/PS5) e Knockout City (PS4/PS5). Attendiamo una conferma da parte di Sony.