PlayStation Plus: annuncio dei giochi gratis di novembre questa settimana

Ci avviciniamo alla fine di ottobre e questo vuol dire solo una cosa... no, non che Halloween è imminente (o meglio, anche) ma che Sony si sta preparando ad annunciare l'arrivo dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2022.

Quando annunciano i giochi PlayStation Plus gratis di novembre 2022? Questa domanda trova rapidamente una risposta certa, l'annuncio è previsto per la giornata di mercoledì 26 ottobre alle 17:30 del pomeriggio, ora italiana. Tra poco più di 48 ore dunque Sony svelerà ufficialmente i nuovi giochi gratis di novembre per gli abbonati PlayStation Plus Essentials, mentre per i giochi riservati agli abbonati Extra e Premium bisognerà attendere presumibilmente la metà di novembre.

Nelle nostre previsioni sui nuovi giochi PlayStation Plus di novembre 2022 abbiamo citato giochi come Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Aliens Fireteam Elite, 12 Minutes e Tetris Effect Connected, oltre a Back 4 Blood e Super Monkey Ball Banana Mania. Ipotesi, speculazioni e previsioni che potrebbero trovare conferma o smentita nel corso di questa settimana.

Novembre è un mese importante per PlayStation, con il lancio di God of War Ragnarok su PS4 e PS5, l'arrivo della nuova avventura di Kratos non dovrebbe però influire con la lineup dei giochi per gli abbonati PlayStation Plus.