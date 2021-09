PlayStation Plus: annuncio dei nuovi giochi gratis di ottobre 2021 questa settimana

Come sappiamo per questa settimana Sony ha in programma l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus gratis di ottobre, un leak sembra averli svelati in anticipo ma ad oggi non ci sono conferme e dovremo necessariamente attendere ancora qualche giorno.

L'annuncio dei giochi PS Plus di ottobre per PS4 e PS5 è atteso per mercoledì 29 settembre alle 17:30 ora italiana, seguendo un calendario ormai consolidato da molti anni e che ha visto anticipi o postici solo raramente, in caso di eventi (come PlayStation Showcase o State o Play) o giorni festivi.

Nel weekend un leak ha svelato i giochi gratis PlayStation Plus di ottobre, secondo quanto riportato da alcune fonti il prossimo mese gli abbonati potranno mettere le mani su Hell Let Loose per PlayStation 5, Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21 per PS4, entrambi compatibili anche con la nuova console Sony.

Il 29 settembre scopriremo se effettivamente i tre giochi Plus di ottobre 2021 saranno quelli citati o se PlayStation ha in programma altri titoli per gli abbonati al suo servizio di punta. Nel frattempo vi ricordiamo che sono ancora disponibili i giochi gratis PlayStation Plus di settembre tra i quali troviamo Hitman 2, Overcooked! All You Can Eat e Predator Hunting Grounds.