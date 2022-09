PlayStation Plus: annuncio dei nuovi giochi gratis di ottobre questa settimana

Quando verranno annunciati i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2022? Se lo chiedono in molti e fortunatamente non manca molto, l'annuncio ufficiale di Sony arriverà questa settimana, l'attesa dunque si prospetta piuttosto breve.

Come di consueto, l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus di ottobre 2022 per PS4 e PS5 è atteso per l'ultimo mercoledì di settembre, in questo caso dunque l'appuntamento è fissato per mercoledì 28 settembre alle 17:30 ora italiana, salvo eventuali variazioni improvvise.

I giochi saranno poi disponibili dal 4 ottobre limitatamente ai prodotti destinati agli abbonati Essentials mentre i giochi Premium ed Extra dovrebbero arrivare a metà mese. A fine agosto, Sony ha svelato lo stesso giorno sia i titoli Essentials, sia i titoli Premium ed Extra del mese di settembre ed è probabile che lo stesso schema possa ripetersi anche questo mercoledì, ma non ci sono ancora certezze in merito.

Vi abbiamo proposto le nostre speculazioni sui giochi PlayStation Plus gratis di ottobre 2022 ipotizzando l'arrivo di produzioni come Scarlet Nexus, NHL 22, PGA Tour 2K21 o magari un gioco di Call of Duty, in vista della prossima uscita di Call of Duty Modern Warfare 2 e Call of Duty Warzone 2. Ipotesi, appunto, che potrebbero trovare conferma o meno tra pochi giorni.