PlayStation Plus: l'annuncio dei giochi gratis PS4 di agosto è imminente!

Manca poco, pochissimo all'annuncio dei giochi gratis PS4 di agosto 2019 per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Sony svelerà i nuovi giochi in arrivo nel pomeriggio di oggi, tra le 17:00 e le 18:00, ora italiana.

Seguendo lo schema degli ultimi mesi, l'annuncio arriverà quasi certamente alle 17:30, su Everyeye.it vi aggiorneremo tempestivamente sui nuovi giochi della Instant Game Collection per PlayStation 4. I nuovi giochi PS4 gratis saranno scaricabili da martedì 6 agosto, fino a quel momento gli abbonati potranno ancora mettere in download e riscattare i giochi di luglio, ovvero Detroit Become Human Digital Deluxe Edition (in sostituzione dell'inizialmente annunciato PES 2019) e Horizon Chase Turbo.

Quali giochi possiamo invece aspettarci per il mese di agosto? Tra i titoli più citati delle ultime settimane troviamo Full Throttle Remastered, Darksiders Warmastered Edition e Deracinè per PlayStation VR, anche se si tratta di nomi che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni.

Per tutte le conferme o le smentite del caso non dovremo attendere molto, vi chiediamo: quali giochi vorreste nella lineup Instant Game Collection di agosto per PlayStation Plus? Lo spazio commenti qui sotto è vostra completa disposizione per segnalazioni e desideri.