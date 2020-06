PlayStation Plus: annuncio dei giochi gratis PS4 questa settimana?

Ci avviciniamo alla fine del mese e come sempre sale l'hype per il reveal dei giochi gratis PlayStation Plus del mese di luglio. Ma per quando è previsto l'annuncio ufficiale da parte di Sony? Facciamo chiarezza.

L'annuncio dei giochi gratis PS Plus di giugno è arrivato in anticipo sui tempi di qualche giorno e sono in molti a sperare che possa accadere lo stesso anche questo mese, in realtà però non sembrano esserci segnali di alcun tipo in tal senso. C'è chi spera in un annuncio ufficiale previsto per mercoledì 24 giugno ma in realtà le probabilità sono poche e più realisticamente i giochi PS Plus verranno svelati martedì 30 giugno o mercoledì 1 luglio con download disponibile dal 7 luglio.

Tante le speculazioni su giochi PS Plus gratis di luglio, tra cui Uncharted L'Eredità Perduta, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Watch Dogs 2 e Grand Theft Auto V. Non è escluso che nei prossimi giorni possano emergere leak e ulteriori rumor a riguardo.

Resta da capire anche come Sony gestirà il servizio PS Plus con l'arrivo di PlayStation 5 questo autunno: gli abbonati continueranno a ricevere due giochi gratis al mese o ci saranno dei cambiamenti? Lo scopriremo presumibilmente durante l'estate o a ridosso del lancio della console.