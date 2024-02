PlayStation Plus: annuncio giochi di marzo questa settimana, 4 nuove prove gratis Premium

Questa settimana, Sony si prepara ad annunciare i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024, inoltre vi segnaliamo l'aggiunta di quattro nuove prove gratis per gli abbonati PlayStation Plus Premium.

PS Plus Essential marzo 2024: data e ora dell'annuncio

Per scoprire i nuovi giochi del catalogo PS Plus Essential non dovremo attendere molto dal momento che l'annuncio è previsto per mercoledì 28 febbraio alle 17:30 ora italiana, a meno di eventuali cambiamenti improvvisi e/o imprevisti. I giochi saranno poi disponibili per il download da martedì 5 marzo e resteranno scaricabili dagli abbonati (qualsiasi livello) fino al primo lunedì di aprile.

Non ci sono (ancora) rumor e o leak riguardo i nuovi giochi PlayStation Plus ma noi ci siamo divertiti a pubblicare le nostreprevisioni sui giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024, tra pochi giorni sapremo se le previsioni si saranno avverate oppure no.

Prove gratis PlayStation Plus Premium

Da oggi gli abbonati PlayStation Plus Premium possono accedere alle prove a tempo di quattro giochi completi, ovvero Balatro, Dead Island 2, Galaxy Kart e Wild Card Football. Balatro può essere provato per 60 minuti, Dead Island 2 per due ore (120 minuti), stessa durata per Wild Cart Football mentre Galaxy Kart è disponibile in prova per mezz'ora (30 minuti).