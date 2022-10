PlayStation Plus: che fine ha fatto l'annuncio dei giochi Premium ed Extra?

Questa settimana, puntualissima come sempre, Sony ha annunciato i nuovi Giochi Mensili gratis per PlayStation Plus di ottobre 2022, che potranno essere scaricati da tutti gli abbonati a partire da martedì prossimo. Contrariamente alla volta precedente, tuttavia, la casa giapponese non ha presentato pure i nuovi giochi per Extra e Premium.

Mercoledì 28 settembre, dopo aver presentato i giochi gratis di ottobre (Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot), Sony ci ha lasciato con un messaggio molto chiaro: "La lineup del catalogo dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre verrà rivelata entro la fine del mese". Il mese di settembre, tuttavia, è terminato senza alcun annuncio, lasciando prevedibilmente un pizzico di insoddisfazione.

Niente da fare quindi, per scoprire i nuovi giochi PS4 e PS5 per PlayStation Plus Extra e i nuovi classici per Premium dobbiamo continuare a pazientare, anche se non sappiamo per quanto tempo. L'unica certezza è relativa alla loro data di lancio: i cataloghi di Extra e Premium si aggiornano sempre il terzo martedì del mese, dunque possiamo attenderli per il 18 ottobre. Per fortuna i titoli da giocare nel frattempo non mancano affatto: la selezione è vastissima e a settembre si è arricchita con prodotti del calibro di Deahtloop, Assassin's Creed Origins e Watch Dogs 2, oltre a classici come Syphon Filter 2 e la serie Sly.