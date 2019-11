PlayStation Plus: l'annuncio dei giochi PS4 gratis di dicembre è atteso per oggi

Finalmente ci siamo, tra poche ore Sony annuncerà ufficialmente i giochi PS4 gratis di dicembre 2019 per gli abbonati PlayStation Plus. L'appuntamento è fissato per la giornata di oggi, nel tardo pomeriggio ora italiana.

A meno di cambiamenti improvvisi l'annuncio con i giochi PS Plus gratis di dicembre 2019 è previsto per le 17:30 (ora italiana) del 27 novembre, ultimo mercoledì del mese come da tradizione, se escludiamo l'annuncio anticipato di settembre avvenuto in contemporanea con lo State of Play autunnale.

Come già detto, sono tanti i rumor che circondano la lineup Instant Game Collection del mese di dicembre, tra i tanti c'è chi ipotizza l'arrivo di giochi per famiglie e giovanissimi, come Knack 2, titoli della serie LEGO o party game ideali per le feste. Dall'altra parte c'è anche chi afferma di aver avvistato God of War per PS4 gratis sul PlayStation Store nella sezione PlayStation Plus.

Difficile fare ordine, l'unica certezza è che tra pochissime ore scopriremo i nuovi giochi PlayStation 4 gratis riservati agli abbonati al servizio Plus nell'ultimo mese dell'anno, scaricabili da martedì 3 dicembre. E chissà che Sony non possa farci una sorpresa, aggiungendo un terzo titolo alla lista, magari per PlayStation VR, sicuramente sarebbe un gradito regalo di Natale, non trovate?