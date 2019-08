PlayStation Plus: l'annuncio dei giochi PS4 gratis di settembre è imminente

In molti si aspettavano l'annuncio dei giochi PS4 gratis di settembre 2019 per gli abbonati PlayStation Plus alla Gamescom di Colonia della scorsa settimana ma così non è stato, in ogni caso non disperate perchè l'attesa non sarà troppo lunga.

Seguendo uno schermo ormai collaudato, Sony dovrebbe annunciare i nuovi giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus mercoledì 28 agosto alle 17:30, ora italiana. I giochi PS4 saranno poi disponibili per il download da martedì 3 settembre.

Non mancano ovviamente le speculazioni sui giochi gratis Instant Game Collection di settembre 2019, i rumor e le speculazioni più recenti ipotizzano l'arrivo di Devil May Cry HD Collection o Resident Evil VII Biohazard, nonchè di un gioco Sony come Horizon Zero Dawn o Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR, quest'ultimo regalato in questi giorni ad alcuni fortunati possessori di PS4.

Sembra invece definitivamente tramontata la possibilità di vedere Pro Evolution Soccer 2019, aggiunto inizialmente alla lineup di luglio e poi sostituito da Detroit Become Human, il gioco di calcio Konami non arriverà sicuramente a settembre, considerando l'uscita nello stesso mese di eFootball PES 2020, previsto per il 10 settembre.