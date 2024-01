PlayStation Plus: annuncio imminente per i giochi di febbraio, data e ora del reveal Sony

Manca davvero poco all'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024, l'annuncio è previsto per questa settimana, salvo ovviamente cambiamenti e/o imprevisti dell'ultimo minuto, comunque molto rari nel corso degli anni.

Annuncio giochi PlayStation Plus febbraio 2024 data e ora

L'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus di febbraio arriverà mercoledì 31 gennaio alle 17:30 ora italiana, seguendo un calendario ormai consolidato. I nuovi giochi saranno poi disponibili per il download su PS4 e PS5 a partire da martedì 6 febbraio e resteranno scaricabili fino al primo lunedì di marzo compreso.

C'è da dire però che i piani potrebbero cambiare in vista dell'imminente State of Play in programma il 31 gennaio o primo febbraio secondo i rumor. Che Sony possa dunque decidere di annunciare i nuovi giochi del Plus nel corso del suo evento, anziché seguendo le consuete tempistiche? Difficile dirlo ma non è escluso che possa accadere, fino a nuova comunicazione in ogni caso data e orari da considerare validi sono quelli che vi abbiamo segnalato qui sopra: mercoledì 31 gennaio alle 17:30.

Intanto conosciamo già il primo gioco PlayStation Plus Essential di febbraio: si tratta di Foamstars di Square Enix, in uscita il 6 febbraio e disponibili al day one nel servizio in abbonamento di Sony.