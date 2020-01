PlayStation Plus: annuncio imminente per i giochi gratis di febbraio 2020

Il leak sui nuovi giochi PS Plus di febbraio 2020 emerso all'alba sembra aver svelato l'arrivo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy nella lineup PlayStation Plus... per scoprirlo non dovremo attendere molto, l'annuncio infatti è previsto per la giornata di oggi.

Come confermato anche dal post di PlayStation Spagna su YouTube, l'annuncio dei giochi PS4 gratis di febbraio per gli abbonati PS Plus è atteso per mercoledì 29 gennaio alle 17:30, ora italiana. Mancano dunque poche ore per scoprire quali sorprese ha in serbo Sony per gli abbonati al servizio PS Plus.

Il messaggio pubblicato dalla divisione spagnola di PlayStation parla di "un gioco appartenente ad una serie molto famosa e apprezzata" descrizione in realtà piuttosto vaga ma il fatto che la dichiarazione sia stata accompagnata da una GIF di Crash Bandicoot ha fatto nascere ben più di un sospetto.

Per saperne di più dovremmo attendere le 17:30 di oggi pomeriggio, nel frattempo vi invitiamo a condividere nello spazio commenti qui sotto i vostri desideri riguardo i nuovi giochi della Instant Game Collection. A gennaio Sony ha proposto Uncharted The Nathan Drake Collection e Goat Simulator, alternando quindi un gioco AAA (seppur non recentissimo) con una produzione indipendente di minor richiamo ma ugualmente valida.