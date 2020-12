PlayStation Plus: annuncio imminente per i giochi gratis di gennaio 2021

Ci siamo... quasi! Nella giornata di oggi (mercoledì 30 dicembre) Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2021 per PS4 e PS5. Tra poche ore scopriremo quali giochi sono in arrivo il prossimo mese per gli abbonati PS Plus.

L'appuntamento è previsto per oggi pomeriggio alle 17:30 (ora italiana), seguendo un calendario ormai ben rodato (salvo rarissime eccezioni). Ma cosa possiamo aspettarci dal catalogo Instant Game Collection di gennaio 2021? Difficile dirlo, c'è chi ipotizza il debutto di giochi first party come Uncharted L'Eredità Perduta o God of War mentre tra i tanti rumor c'è chi punta sui giochi della serie LEGO oppure su un action adventure terze parti come Shadow of the Tomb Raider.

Sul fronte PlayStation 5 è ancora più difficile sbilanciarsi considerando che a febbraio arriverà Destruction All-Stars per PS5 gratis su PlayStation Plus, gennaio potrebbe essere un mese "di riposo" o magari Sony offrirà un gioco indie cross-gen per entrambe le piattaforme.

Si tratta però solamente di ipotesi, ne sapremo di più nel pomeriggio di oggi, segnatevi l'orario sul calendario e mettete la sveglia alle 17:30 per scoprire i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di gennaio per PlayStation 4 e PS5. E voi cosa vi aspettate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!