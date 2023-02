PlayStation Plus apre a tutti, questo weekend si gioca gratis su PS4 e PS5

Come parte della nuova iniziativa Festival of Play, Sony ha programmato anche uno speciale weekend multigiocatore online gratis su PlayStation 4 e PlayStation 5, in programma per il prossimo fine settimana. Ecco tutti i dettagli.

Abbiamo intenzione di organizzare un multigiocatore online durante il weekend del 18-19 febbraio, così potrai sfidare altri giocatori online anche senza un abbonamento PlayStation Plus.

Questo il messaggio di PlayStation Italia, che ricorda dunque come nel weekend del 18 e 19 febbraio tutti i giochi multiplayer online potranno essere giocati senza bisogno dell'abbonamento a PlayStation Plus, una buona occasione dunque per giocare con gli amici a FIFA 23, Call of Duty Modern Warfare 2 e altri giochi che solitamente richiedono l'abbonamento Plus per usufruire del multiplayer online.

Tutti coloro che giocheranno almeno una partita online ad un gioco qualsiasi nel periodo indicato potranno sbloccare anche una ricompensa esclusiva PlayStation Stars tramite la campagna "PlayStation Stars: multigiocatore online gratuito."

Nelle scorse ore, Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio tra questi troviamo Horizon Forbidden West, The Quarry, Scarlet Nexus, Ace Combat 7, Tekken 7 e Resident Evil VII Biohazard, solamente per citarne alcuni, oltre a classici PS1 come l'acclamato e attesissimo The Legend of Dragoon.