PlayStation Plus Aprile 2018: Trackmania Turbo e Mad Max tra i giochi gratis del mese (Video Speciale)

Ad aprile, gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare ben sei nuovi giochi, tra cui(con supporto VR) per PlayStation 4,per PlayStation 3 eper PlayStation Vita.

Nello specifico, partire da martedì 3 aprile, gli abbonati al servizio Plus potranno scaricare ben sei giochi gratis:

Mad Max (PlayStation 4)

Uscito nel 2015, Mad Max è un gioco d'azione open world basato sull'omonimo franchise cinematografico ma slegato da questo in quanto totalmente indipendente nella trama. Sviluppato dagli autori di Just Cause, Mad Max è action game frenetico e veloce, che conquisterà gli amanti del genere.

Trackmania Turbo (PlayStation 4)

Ultimo capitolo della serie targata Nadeo, Trackmania Turbo introduce la funzione Double Driver che permette a due giocatori di controllare lo stesso veicolo con un solo controller. Inoltre, il gioco supporta PlayStation VR.

Toy Home (PlayStation 3)

Un racing game arcade in stile Micro Machines, che metterà il giocatore alla guida di microveicoli su tracciati decisamente curiosi e originali.

In Space We Brawl (PlayStation 3)

Dagli autori di Joe Dever's Lone Wolf, arriva In Space We Brawl, un frenetico Twin Stick Shooter pensato principalmente per divertirsi in multiplayer. Sviluppato dal team italiano Forge Reply, In Space We Brawl sarà gratis dal 3 aprile per gli abbonati Plus.

99 Vidas (PlayStation Vita)

99 Vidas è un picchiaduro a scorrimento in stile Final Fighter e Streets of Rage, caratterizzato da una grafica super deformend in stile cartoon.

Q-Bert Rebooted (PlayStation Vita)

Un classico degli anni '80 torna a nuova vita con questo reboot che mantiene fede allo spirito del gioco originale. Supporta il cross-buy ed è compatibile anche con PlayStation 4 e PS3.