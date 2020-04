PlayStation Plus aprile 2020: annunciati i nuovi giochi gratis per PS4

Dopo l'anticipazione non voluta della scorsa settimana, Sony Interactive Entertainment annuncia ora ufficialmente i nuovi giochi gratis PS4 di aprile per gli abbonati PS Plus. Anche questo mese il catalogo Instant Game Collection si arricchisce di due giochi PlayStation 4 di grande spessore.

A marzo è stata la volta di Shadow of the Colossus (riedizione del classico di Fumito Ueda uscito nel 2005 su PS2) e Sonic Forces mentre ad aprile gli abbonati potranno scaricare gratis Uncharted 4 Fine di un Ladro e DiRT Rally 2.0, anticipati da un leak PS Plus uscito a fine marzo e rivelatosi corretto.

Giochi gratis PS Plus aprile 2020

DiRT Rally 2.0 - PS4

Uncharted 4 Fine di un Ladro - PS4

Uncharted 4 Fine di un Ladro è l'ultima avventura di Nathan Drake uscita nel 2016 e accolta calorosamente da pubblico e critica, dopo Uncharted The Nathan Drake Collection regalato nei msi scorsi gli abbonati possono ora avere accesso a tutti i giochi della serie, con la sola esclusione dello spin-off Uncharted L’Eredità Perduta. DiRT Rally 2.0 è invece il più recente episodio della serie racing Codemasters, un gioco di corse pensato per divertire tutti gli appassionati di questa disciplina sportiva e ricchissimo di auto su licenza, tracciati sterrati e modalità.

I giochi PlayStation Plus potranno essere scaricati gratis dal PlayStation Store dalla tarda mattinata (generalmente tra le ore 12:00 e le 13:00 ora italiana) di martedì 7 aprile 2020.